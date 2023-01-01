WebCatalog
Fruity Cubes

Fruity Cubes

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fruity Cubes على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Fruity Cubes هي لعبة ألغاز لذيذة ومكعبات تم إنشاؤها بواسطة Ziango. الجميع يحب جزيرة استوائية بها الكثير من الفواكه الطازجة! قم بمطابقة مكعبات الفواكه الخاصة بك لإكمال خط كامل وكسب النقاط في لعبة الألغاز الصعبة هذه. كل مستوى من مستويات Fruity Cubes Island له هدف عليك الوصول إليه، ويصبح أكثر صعوبة مع لوحات ألعاب أصغر حجمًا ومكعبات فواكه أكثر تعقيدًا. كم عدد المكعبات التي ستفجرها في Fruity Cubes على Poki؟ عناصر التحكم: الماوس - قم بسحب وإسقاط مكعبات الفواكه الخاصة بك. نبذة عن المنشئ: تم إنشاء Fruity Cubes بواسطة Ziango، ومقرها في هولندا.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fruity Cubes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Fruit Masher FRVR

Fruit Masher FRVR

fruitmasher.frvr.com

Cubes Empire Champions

Cubes Empire Champions

now.gg

Cube Wave

Cube Wave

poki.com

Onet Fruit Classic

Onet Fruit Classic

poki.com

Shape Fold

Shape Fold

poki.com

Four in a Row

Four in a Row

poki.com

Beecoins Inc

Beecoins Inc

poki.com

Yohoho.io

Yohoho.io

yohoho.io

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Test: Tricky Puzzles

poki.com

Flags Maniac

Flags Maniac

poki.com

Merge to Million

Merge to Million

poki.com

Cubinko

Cubinko

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية