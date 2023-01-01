Fruity Cubes هي لعبة ألغاز لذيذة ومكعبات تم إنشاؤها بواسطة Ziango. الجميع يحب جزيرة استوائية بها الكثير من الفواكه الطازجة! قم بمطابقة مكعبات الفواكه الخاصة بك لإكمال خط كامل وكسب النقاط في لعبة الألغاز الصعبة هذه. كل مستوى من مستويات Fruity Cubes Island له هدف عليك الوصول إليه، ويصبح أكثر صعوبة مع لوحات ألعاب أصغر حجمًا ومكعبات فواكه أكثر تعقيدًا. كم عدد المكعبات التي ستفجرها في Fruity Cubes على Poki؟ عناصر التحكم: الماوس - قم بسحب وإسقاط مكعبات الفواكه الخاصة بك. نبذة عن المنشئ: تم إنشاء Fruity Cubes بواسطة Ziango، ومقرها في هولندا.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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