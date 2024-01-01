Match Bee

Match Bee

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Match Bee هي لعبة ألغاز مطابقة 3 مليئة بالتحديات. كنحلة مجتهدة، مهمتك هي مطابقة الزهور وجمع ما يكفي من العسل من قرص العسل في الوقت المحدد. قم بتوصيل 3 أو أكثر من نفس الزهور أفقيًا أو قطريًا. كلما زاد عدد الزهور التي تطابقها، زادت درجاتك! إبقاء العين على الوقت. سوف تفشل في اجتياز المستوى إذا لم تجمع ما يكفي من قرون العسل في الوقت المناسب. كلما أكملت المهمة بشكل أسرع، حصلت على المزيد من النجوم! إذا وجدت نفسك عالقا، يمكنك دائما استخدام النحل الخاص لمساعدتك. ما مدى سرعة جمع كل العسل؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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