Crafty Anvil

Crafty Anvil

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Crafty Anvil على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Crafty Anvil هي لعبة نقر تضع مهاراتك الحرفية على المحك! اجمع الموارد مثل الحديد والخشب والحجر عن طريق النقر، ثم استخدمها لصنع مجموعة متنوعة من الأسلحة مثل الدروع والسيوف والفؤوس. تعزيز خفة الحركة والقدرات السحرية للأسلحة لجعلها أكثر قوة. مع كل مهمة تكملها، اربح العملات المعدنية لتحسين مهاراتك في الصناعة وفتح إمكانيات جديدة. ترقب الجرعات الخاصة التي يمكن أن تسرع عملك. هل أنت مستعد لإطلاق العنان للحداد بداخلك وإنشاء أسلحة أسطورية؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crafty Anvil. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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