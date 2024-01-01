قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Crafty Anvil هي لعبة نقر تضع مهاراتك الحرفية على المحك! اجمع الموارد مثل الحديد والخشب والحجر عن طريق النقر، ثم استخدمها لصنع مجموعة متنوعة من الأسلحة مثل الدروع والسيوف والفؤوس. تعزيز خفة الحركة والقدرات السحرية للأسلحة لجعلها أكثر قوة. مع كل مهمة تكملها، اربح العملات المعدنية لتحسين مهاراتك في الصناعة وفتح إمكانيات جديدة. ترقب الجرعات الخاصة التي يمكن أن تسرع عملك. هل أنت مستعد لإطلاق العنان للحداد بداخلك وإنشاء أسلحة أسطورية؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crafty Anvil. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.