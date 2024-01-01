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Bird Jumper هي لعبة ألغاز منصة حيث تحتاج إلى توجيه طائر جائع ليأكل كل الديدان! انتقل عبر العقبات الخطيرة وخطط بشكل استراتيجي لمسارك لتجنب الفخاخ القاتلة. احصل على جرعات سحرية لاكتساب قدرات خاصة مثل القفز المزدوج أو الطيران. اربح العملات المعدنية على طول الطريق لفتح مجموعة متنوعة من جلود الطيور الرائعة. بفضل مزيجها من حل الألغاز واللعب المليء بالإثارة، ستضع Bird Jumper مهاراتك في الاختبار النهائي. هل يمكنك مساعدة الطائر القفز على إشباع جوعه وإكمال جميع المستويات؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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