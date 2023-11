جريج الحرباء جائع، ولن يشبعه سوى الفشار! ساعد جريج على ملء بطنه بطعامه المفضل من خلال حل أكثر من 85 لغزًا لذيذًا ومكلفًا عبر 5 عوالم في لعبة Pull My Tongue. اسحب لسان جريج نحو الفشار، ولكن كن حذرًا لتجنب الصواعق والمسامير وغيرها من المخاطر التي تعترض طريقه! إذا لم يكن هذا كافيًا لاختبار اللغز الخاص بك، فهناك أيضًا 3 نجوم في كل مستوى من مستويات Pull My Tongue لجمعها، حتى تتمكن من إظهار فطنتك ومساعدة Greg في الحصول على وجبة خفيفة لذيذة! نبذة عن المبدع: تم إنشاء Pull My Tongue بواسطة المطور المنفرد David Marquardt ومقره في السويد. تشمل ألعاب ديفيد الأخرى لعبة الألغاز التي لا نهاية لها Glitch Dash.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pull My Tongue. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.