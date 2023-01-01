هل تعتقد أنك سيد رد الفعل؟ العب لعبة Glitch Dash واكتشف ذلك! Glitch Dash هي لعبة تفادي عقبات هادئة ومرهقة في نفس الوقت، حيث يتعين عليك البقاء على أصابع قدميك للبقاء على قيد الحياة. يمكنك لعب Glitch Dash مجانًا، ولكن كل ثانية ثمينة أثناء انحرافك لجمع الماس والبقاء بعيدًا عن المخاطر المرتدة التي تعني الموت الفوري! يشتري الماس نقاط التفتيش ويحفظه، لذا استمر في جمعه. هذا الإصدار من Glitch Dash عبر الإنترنت هو الطريقة الحقيقية الوحيدة لتجربة اللعبة كما أراد المطور David Marquardt، لذا تعال والعب Glitch Dash على Poki الآن لاختبار مهاراتك! عناصر التحكم: مفاتيح الأسهم - تحريك المسافة - الانتقال السريع النصائح والحيل: - Glitch Dash هي لعبة صعبة للغاية، لذا لا تشعر بالإحباط إذا واجهتك مشكلة - فقط استمر في المحاولة! - كل ماسة تستحق جمعها، ولكن إذا لم تتمكن من الحصول عليها، فركز على إنهاء المرحلة. نبذة عن المبدع: تم إنشاء Glitch Dash بواسطة المطور الفردي David Marquardt ومقره في السويد. تشمل ألعاب ديفيد الأخرى لعبة ألغاز الحرباء Pull My Tongue.

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