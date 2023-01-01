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Slash the Rope

Slash the Rope

poki.com

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قم بقطع الحبل لرمي دمية دوول مرنة من الشاشة! تتطلب لعبة الفيزياء الممتعة هذه التركيز والصبر لضبط توقيت القطع والتحطيم والقطع بشكل مثالي لإخراج الشخصية من الإطار. قم بإزالة الكتل الحمراء بنقرة زر واحدة، ثم قم ببناء الزخم لجعل الرجل العصي يتأرجح نحو مخرج سريع أو حفرة لا نهاية لها. كل مستوى أكثر صعوبة من سابقه، مع تعليمات للتحركات الجديدة من مستوى إلى آخر. الوقت يمر بسرعة مع درجاتك، لذا كن سريعًا للحصول على أعلى الدرجات الممكنة. بالإضافة إلى ذلك، كلما ارتفعت درجاتك، كلما حصلت على عدد أكبر من النجوم الذهبية لتدمير Stickman.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Slash the Rope. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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