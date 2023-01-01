Slash the Rope

قم بقطع الحبل لرمي دمية دوول مرنة من الشاشة! تتطلب لعبة الفيزياء الممتعة هذه التركيز والصبر لضبط توقيت القطع والتحطيم والقطع بشكل مثالي لإخراج الشخصية من الإطار. قم بإزالة الكتل الحمراء بنقرة زر واحدة، ثم قم ببناء الزخم لجعل الرجل العصي يتأرجح نحو مخرج سريع أو حفرة لا نهاية لها. كل مستوى أكثر صعوبة من سابقه، مع تعليمات للتحركات الجديدة من مستوى إلى آخر. الوقت يمر بسرعة مع درجاتك، لذا كن سريعًا للحصول على أعلى الدرجات الممكنة. بالإضافة إلى ذلك، كلما ارتفعت درجاتك، كلما حصلت على عدد أكبر من النجوم الذهبية لتدمير Stickman.

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