Little Master Cricket هي لعبة رياضية حيث يمكنك ممارسة مهاراتك في الضرب. يتميز محرك Little Master Cricket بمحرك فيزياء Ragdoll ونظام تحكم فريد ليمنحك التحكم المباشر في المضرب، ويقدم خيارات اللعب الدفاعي وتجنب الخروج، أو شق طريقك إلى قرن سريع. قم بتحريك المضرب لضرب الكرة نحو مناطق التسجيل المخططة، لكن تجنب إرسالها إلى المناطق الصفراء والسوداء، حيث سيتم الإمساك بك! ستحتاج إلى تركيز جيد ومهارة حتى يتم إعلانك بطلاً للعالم، ولتحصل على لقب المعلم الصغير! شارك اللعبة مع أصدقائك لمضاعفة المتعة! قم بتحريك المضرب لضرب الكرة نحو مناطق التسجيل المخططة، لكن تجنب إرسالها إلى المناطق الصفراء والسوداء، حيث سيتم الإمساك بك. دافع عن جذوع الأشجار الخاصة بك! تم إنشاء Little Master Cricket بواسطة Bennett Foddy. العب ألعابهم الأسطورية الأخرى على Poki: Get On Top، وToo Many Ninjas، وGIRP، وQWOP، وPole Riders

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Little Master Cricket. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.