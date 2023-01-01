Cricket FRVR

لعبة كريكيت حقيقية حيث هدفك هو البقاء على أهبة الاستعداد بينما يحاول اللاعبون ضرب بوابة فريقك بالكرة.

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