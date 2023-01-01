WebCatalog
Cricket FRVR

Cricket FRVR

cricket.frvr.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cricket FRVR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لعبة كريكيت حقيقية حيث هدفك هو البقاء على أهبة الاستعداد بينما يحاول اللاعبون ضرب بوابة فريقك بالكرة.

الموقع الإلكتروني: cricket.frvr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cricket FRVR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Cricket World Cup

Cricket World Cup

poki.com

Pegball FRVR

Pegball FRVR

pegball.frvr.com

Little Master Cricket

Little Master Cricket

poki.com

Cricket Hero

Cricket Hero

poki.com

Slither.IO

Slither.IO

slither.io

Soccer FRVR

Soccer FRVR

soccer.frvr.com

Agar.io

Agar.io

agar.io

Golf Gardens FRVR

Golf Gardens FRVR

golfgardens.frvr.com

Monster Bash FRVR

Monster Bash FRVR

monster.frvr.com

Real Cricket™ 22

Real Cricket™ 22

now.gg

Real Cricket™ 20

Real Cricket™ 20

now.gg

Brick Breaker

Brick Breaker

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية