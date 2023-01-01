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Granny

Granny

now.gg

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العب الجدة عبر الإنترنت مجانًا مع سحابة الهاتف المحمول now.gg. Granny هي تجربة ألعاب الرعب المرعبة والمخيفة للعمود الفقري من DVloper. عالقًا بين الغرف المتهدمة والممرات المتهالكة في منزل الجدة، يجب عليك أن تشق طريقك نحو الحرية. فقط تأكد من أن الجدة لن تجدك تتسلل - فهي لا تتعامل مع الخداع باستخفاف. لا شيء يقارن بحب الجدة. لإبقائك قريبًا، قامت الجدة بحبسك في منزلها. لقد فرضت الأحكام العرفية في المنزل لمنعك من محاولة التحرر. لا ترى أي خيار آخر - لقد حان الوقت لاتخاذ خطوة. شق طريقك للخروج من منزلها، ولكن تابع بحذر! الخفاش القديم له آذان حادة. اطرق شيئًا ما وستأتي مسرعة إلى جانبك "لمساعدتك". ابق مختبئًا في الخزانات وتحت المراتب. لديك خمسة أيام.

الموقع الإلكتروني: now.gg

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