WebCatalog
Game Jolt

Game Jolt

gamejolt.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Game Jolt على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Game Jolt هو التطبيق الاجتماعي للجيل القادم من اللاعبين. تصفح وشارك أعمالك الفنية ومقاطع فيديو الألعاب أو ابحث عن أصدقاء للبث معهم عبر مجتمعات Game Jolt! انضم إلى ملايين اللاعبين ومنشئي الفيديو والفنانين في أكثر من 60.000 مجتمع ألعاب. قم بإنشاء موجز شخصي للموضوعات التي تهمك وسنوصي بالأعمال الفنية ومقاطع الفيديو والميمات والمبدعين للتحقق منها بناءً على ما يعجبك! لا تفوت أبدًا ما يهمك حقًا.

الموقع الإلكتروني: gamejolt.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Game Jolt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Cricket Hero

Cricket Hero

poki.com

Mosaic Puzzle Art

Mosaic Puzzle Art

poki.com

Gpop.io

Gpop.io

gpop.io

BoardGameGeek

BoardGameGeek

boardgamegeek.com

Afterlife: The Game

Afterlife: The Game

poki.com

Make it Meme

Make it Meme

makeitmeme.com

BOOYAH!

BOOYAH!

booyah.live

The Sandbox

The Sandbox

sandbox.game

Game of Sultans

Game of Sultans

now.gg

There Is No Game

There Is No Game

poki.com

ProtonDB

ProtonDB

protondb.com

Game of Farmers

Game of Farmers

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية