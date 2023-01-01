The Sandbox

Sandbox عبارة عن منصة لا مركزية يقودها المجتمع، حيث يمكن للمبدعين إنشاء أصول فوكسل وتجارب الألعاب واستثمارها على blockchain. ويضم 3 مكونات رئيسية: NFT Builder، وMarketplace، وGame Maker.

الموقع الإلكتروني: sandbox.game

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