الهدف من ProtonDB هو جمع التقارير من اللاعبين الآخرين أثناء اختبارهم للألعاب باستخدام Proton على نظام Linux وتقديم درجات إجمالية لمدى جودة أداء الألعاب. توفر مجموعة متزايدة من الاقتراحات تعديلات يمكنك تجربتها لتشغيل الألعاب بينما يستمر Proton في التطوير. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استكشاف كتالوج ألعاب Steam الموجود على هذا الموقع لتصفح واكتشاف مجموعة واسعة من العناوين التي لم تكن متاحة سابقًا للاستخدام على Linux.

الموقع الإلكتروني: protondb.com

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