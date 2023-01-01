WebCatalog
ProtonDB

ProtonDB

protondb.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ProtonDB على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الهدف من ProtonDB هو جمع التقارير من اللاعبين الآخرين أثناء اختبارهم للألعاب باستخدام Proton على نظام Linux وتقديم درجات إجمالية لمدى جودة أداء الألعاب. توفر مجموعة متزايدة من الاقتراحات تعديلات يمكنك تجربتها لتشغيل الألعاب بينما يستمر Proton في التطوير. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استكشاف كتالوج ألعاب Steam الموجود على هذا الموقع لتصفح واكتشاف مجموعة واسعة من العناوين التي لم تكن متاحة سابقًا للاستخدام على Linux.

الموقع الإلكتروني: protondb.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ProtonDB. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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