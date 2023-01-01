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Y8 Games

Y8 Games

y8.com

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Y8 Games هو ناشر ألعاب ومطور ألعاب. منصة Y8 عبارة عن شبكة اجتماعية تضم 30 مليون لاعب وهي في تزايد مستمر. يحتوي موقع الويب أيضًا على مقاطع فيديو لمشاهدتها مثل الرسوم المتحركة ومقاطع فيديو اللعب وإرشادات اللعبة. ينمو كتالوج الوسائط يوميًا حيث يتم إصدار ألعاب جديدة كل ساعة. نظرًا لأن موقع Y8.com يتمتع بتاريخ طويل، فقد قمنا بتوثيق الظاهرة الاجتماعية لألعاب المتصفح. يعد هذا المحتوى وسيلة فنية مهمة ويمكن أن يوضح كيف كان الناس في أوقات مختلفة.

الموقع الإلكتروني: y8.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Y8 Games. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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