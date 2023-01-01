WebCatalog
Zing Play

Zing Play

play.zing.vn

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zing Play على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ZingPlay هو مطور وناشر رئيسي لبرامج الترفيه. بعد إنشاء علامة ZingPlay في عام 2009 في بلد محلي، سرعان ما أصبحت الشركة واحدة من أكثر صانعي ألعاب الكمبيوتر شهرة واحترامًا في فيتنام. من خلال التركيز على إنشاء تجارب ترفيهية جيدة التصميم وممتعة للغاية، حافظت ZingPlay على سمعة لا مثيل لها من حيث الجودة منذ إنشائها.

الموقع الإلكتروني: play.zing.vn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zing Play. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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