ZingPlay هو مطور وناشر رئيسي لبرامج الترفيه. بعد إنشاء علامة ZingPlay في عام 2009 في بلد محلي، سرعان ما أصبحت الشركة واحدة من أكثر صانعي ألعاب الكمبيوتر شهرة واحترامًا في فيتنام. من خلال التركيز على إنشاء تجارب ترفيهية جيدة التصميم وممتعة للغاية، حافظت ZingPlay على سمعة لا مثيل لها من حيث الجودة منذ إنشائها.

الموقع الإلكتروني: play.zing.vn

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