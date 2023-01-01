WebCatalog
BoardGameGeek

BoardGameGeek

boardgamegeek.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BoardGameGeek على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

المصدر النهائي لمحتوى ألعاب الطاولة وألعاب الورق. اعثر على الملايين من التقييمات والمراجعات ومقاطع الفيديو والصور والمزيد من مجتمع الخبراء لدينا.

الموقع الإلكتروني: boardgamegeek.com

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