WebCatalog
IFDB

IFDB

ifdb.org

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IFDB على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قاعدة بيانات الخيال التفاعلي عبارة عن كتالوج ألعاب IF ومحرك توصيات. IFDB هو مشروع مجتمعي على طراز Wiki: يمكن للأعضاء إضافة قوائم ألعاب جديدة، وكتابة المراجعات، وتبادل توصيات الألعاب، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: ifdb.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IFDB. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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