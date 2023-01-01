قاعدة بيانات الخيال التفاعلي عبارة عن كتالوج ألعاب IF ومحرك توصيات. IFDB هو مشروع مجتمعي على طراز Wiki: يمكن للأعضاء إضافة قوائم ألعاب جديدة، وكتابة المراجعات، وتبادل توصيات الألعاب، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: ifdb.org

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