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SpigotMC

SpigotMC

spigotmc.org

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SpigotMC على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تأسست SpigotMC.org في عام 2012، وهي موطن للمجتمع الذي يقف وراء أكبر مشاريع برامج خادم Minecraft وتوفر مكانًا لجميع المشاركين في خوادم Minecraft للتواصل مع بعضهم البعض سواء كانوا يبحثون عن المساعدة والدعم أو مشاركة أعمالهم وعرضها. نحن نقدم منتدى ويب وغرفة دردشة وويكي لتقديم الدعم بالإضافة إلى استضافة المشروع لمنشئي المحتوى ونأمل أن تشارك أنت أيضًا في هذا المجتمع الواسع والمتنامي الذي يضم أكثر من 300000 عضو.

الموقع الإلكتروني: spigotmc.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SpigotMC. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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