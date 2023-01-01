تأسست SpigotMC.org في عام 2012، وهي موطن للمجتمع الذي يقف وراء أكبر مشاريع برامج خادم Minecraft وتوفر مكانًا لجميع المشاركين في خوادم Minecraft للتواصل مع بعضهم البعض سواء كانوا يبحثون عن المساعدة والدعم أو مشاركة أعمالهم وعرضها. نحن نقدم منتدى ويب وغرفة دردشة وويكي لتقديم الدعم بالإضافة إلى استضافة المشروع لمنشئي المحتوى ونأمل أن تشارك أنت أيضًا في هذا المجتمع الواسع والمتنامي الذي يضم أكثر من 300000 عضو.

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