WebCatalog
Paper.io

Paper.io

paper-io.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Paper.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Paper.io 2 - العب لعبة. قم بغزو أكبر عدد ممكن من الأراضي وكن الأكبر على الخادم!

الموقع الإلكتروني: paper-io.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Paper.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Paper.io 2

Paper.io 2

paper-io.com

Superhex.io

Superhex.io

superhex.io

Agar.io

Agar.io

agar.io

Stolk.io

Stolk.io

stolk.io

Tunnel Rush 2

Tunnel Rush 2

poki.com

Fast Typer 3

Fast Typer 3

poki.com

Backgammon Galaxy

Backgammon Galaxy

backgammongalaxy.com

Stickman Fighter: Epic Battle 2

Stickman Fighter: Epic Battle 2

poki.com

Farm Heroes Saga

Farm Heroes Saga

apps.facebook.com

Slither.IO

Slither.IO

slither.io

WormsZone.io

WormsZone.io

worms.zone

Wordy Pop

Wordy Pop

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية