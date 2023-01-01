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Crush: Interactive Stories

Crush: Interactive Stories

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Crush: Interactive Stories هي لعبة محاكاة تم تطويرها بواسطة RisingMeta. عليك أن تقرر المغامرة وشروطها. إن لعب لعبة الخيال التفاعلية Crush سيسمح لك بالدخول إلى عالم مليء بالحكايات الغريبة والرائعة. في كل فصل من كل قصة جميلة ومثيرة، لديك خيار تحديد المسار الذي يجب أن تسلكه. خيار واحد يمكن أن يغير مسار السرد تمامًا، وكل مجموعة جديدة من الاختيارات ستؤدي إلى سرد خاص بالشخص الذي يقوم بها. إن لعب Crush، وهي لعبة قصص مرئية جديدة تمامًا، سيسمح لك بالاستمتاع بحكايات مليئة بالرومانسية والمغامرة والظواهر الخارقة للطبيعة وقصص الحب. يمكنك الظهور كواحدة من سيدات المكتب وإقامة علاقة غرامية مع رئيسك الجذاب. يمكنك أن تتحول إلى صياد مصاصي الدماء وتواجه مصاصي الدماء الجذابين ولكن من المحتمل أن يكونوا خطرين. يمكنك أن تقع في حب المستذئب حتى لو كنت من سكان الريف. لديك سيطرة كاملة على الخيارات التي تتخذها في الحياة، بما في ذلك من ستقضي معه بقية حياتك الرائعة. مع Crush: Hot Interactive Stories، وهي لعبة خيالية تفاعلية، يمكنك اختيار قصتك الخاصة من عالم مليء بالاحتمالات الجامحة والمثيرة. لديك خيار في كل فصل من كل قصة آسرة ورومانسية. العب Crush: قصص تفاعلية عبر الإنترنت باستخدام متصفح الويب فقط على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول. لا حاجة لتنزيل أي لعبة، ما عليك سوى البدء في ممارسة الألعاب عبر الإنترنت مجانًا، فقط على now.gg.

الموقع الإلكتروني: now.gg

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