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Candy Crush Jelly Saga

Candy Crush Jelly Saga

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هناك لاعبة جديدة في المدينة، جيلي كوين التي تهتز، وهي هنا لتحديك في لعبة Candy Crush Jelly Saga! مهما كانت حركاتك المفضلة، فمن الأفضل أن تتمنى أن تكون جيليليشوس بما يكفي لتتغلب على جيلي كوين الجبارة. اللعبة القابلة للانتشار بشكل لا يمكن إيقافه! لعبة Candy Crush Jelly Saga الجديدة مليئة بأوضاع اللعب المبهجة والميزات ومعارك الزعماء التي تضم Jelly Queen! العب بشخصية Jenny، وأظهر حركاتك Jellylicious وتناوب في تبديل الحلوى ضد Jelly Queen المهتزة. كل حركة حلوة ستنشر المزيد من الجيلي ومن ينتشر أكثر سيفوز بالمستوى! هناك حلوى جديدة رائعة ومعزز جديد رائع وعالم حالم على رؤوس الأشجار لاستكشافه في مملكة الحلوى أيضًا! Royal Championship هو وضع VS الجديد في Candy Crush Jelly Saga. سيتنافس اللاعبون بنسبة 1:1 في جولات لعب سريعة الوتيرة في الوقت الفعلي! اربح مجموعة كبيرة من المكافآت من خلال إكمال سلسلة انتصارات متتالية والانتهاء في النصف العلوي من لوحة المتصدرين. كلما ارتفع المركز، كلما كانت المكافأة أكبر! هل لديك ما يلزم؟ شارك في هذه الملحمة المبهجة بمفردك أو العب مع الأصدقاء لمعرفة من يمكنه الحصول على أعلى الدرجات!

الموقع الإلكتروني: king.com

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