Little Alchemy 2

لقد عادت Little Alchemy، لعبة الحرف اليدوية التي يستمتع بها ملايين اللاعبين حول العالم، بمزيد من العناصر وأسلوب فني جديد رائع وموسيقى جميلة! امزج العناصر وأنشئ العالم من الصفر! اكتشف عناصر مثيرة مصحوبة بأوصاف مضحكة واستمتع باستكشاف المكتبة الضخمة الجديدة!

الموقع الإلكتروني: littlealchemy2.com

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