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Little Alchemy 2

Little Alchemy 2

littlealchemy2.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Little Alchemy 2 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لقد عادت Little Alchemy، لعبة الحرف اليدوية التي يستمتع بها ملايين اللاعبين حول العالم، بمزيد من العناصر وأسلوب فني جديد رائع وموسيقى جميلة! امزج العناصر وأنشئ العالم من الصفر! اكتشف عناصر مثيرة مصحوبة بأوصاف مضحكة واستمتع باستكشاف المكتبة الضخمة الجديدة!

الموقع الإلكتروني: littlealchemy2.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Little Alchemy 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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