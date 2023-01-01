البقاء على قيد الحياة في البرد والجوع من خلال صياغة العناصر! اجمع أكبر قدر ممكن من الموارد من أجل مقاومة برد الليل عن طريق إشعال النار، وإطعام نفسك وإنشاء حديقتك عن طريق زراعة البذور. اصنع السيف أو هاجم اللاعبين الآخرين أو اختر العيش معًا!

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