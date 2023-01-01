Tribals.io هي لعبة بقاء متعددة اللاعبين حيث يمكنك إنشاء جزيرة وتلغينها وبناءها واستكشافها محاولًا البقاء على قيد الحياة. تجمع لعبة Tribals بين الآليات المألوفة من ألعاب مثل Minecraft وRust وARK Survival في لعبة البقاء المجانية وسهلة اللعب هذه! اختر بناء قاعدتك الخاصة والذهاب إلى الجزيرة بمفردك أو مع أصدقائك! هناك الكثير للقيام به، بدءًا من مطاردة الدجاج ومطاردة الدببة، وحتى بناء قواعد ضخمة وصنع جميع أنواع الأدوات والأسلحة. قم بإنشاء شخصيتك الخاصة واقفز إلى البرية لترى كم من الوقت يمكنك البقاء على قيد الحياة. استكشف الجزيرة ولكن كن حذرًا من مستويات الجوع والعطش لديك، فقد تنخفض كثيرًا و.. حسنًا، لا تريد اكتشاف ذلك! مع وجود الكثير من العناصر المختلفة التي يمكنك جمعها والمزيد من الأشياء التي يمكنك صناعتها، فلن تنفد منك الأشياء التي يمكنك القيام بها أبدًا! تعرف على المدة التي يمكنك خلالها أنت وأصدقاؤك البقاء على قيد الحياة معًا أو ضد بعضكم البعض. يمكن لعب لعبة Tribals منفردًا أو مع الآخرين، لذا شارك واكتشف الطريقة التي تريد اللعب بها! هل يمكنك احتلال الجزيرة وتصبح أفضل قبيلة؟ الحركة: WASDJump: Space Bar الإجراء الرئيسي: زر الماوس الأيسر استخدم الميكروفون: اضغط لفتح المخزون: Tab استخدم الدردشة النصية: قائمة EnterBuild: تم إنشاء النقر بزر الماوس الأيمن على Tribals.io بواسطة ONRUSH Studio. تحقق من لعبتهم الأخرى على Poki: Venge.io! يمكنك لعب Tribals.io مجانًا على Poki، كما يمكنك اكتساب الخبرة من خلال صياغة العناصر. قم بالوصول إلى قائمة التصنيع بالضغط على Tab. نعم، يمكنك ذلك! يمكنك الاختيار بين الكثير من قصات الشعر واللحية. يمكنك أيضًا تغيير حجم كل جزء من أجزاء الجسم، وتغيير الشعر واللحية ولون البشرة، بالإضافة إلى إضافة بعض الوشم! هناك نوعان من العناصر المنتشرة في جميع أنحاء الجزيرة والتي يمكنك التقاطها. يمكن أن تكون إما محتويات كيس اللاعب الذي سقط مليئًا بالعناصر العشوائية، أو الأشياء التي تنمو عضويًا في الجزيرة. قم بالتجول في الخريطة للعثور على الأوراق الصالحة للأكل والذرة وجوز الهند والموز والتوت والمزيد! يمكنك أيضًا اصطياد أي حيوان تصادفه وسلخ جلده. هناك مجموعة مختارة من الأسلحة المشاجرة مثل الفأس والفأس والشعلة وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك صنع أسلحة بعيدة المدى مثل القوس أو المسدس. أو يمكنك ببساطة استخدام قبضتيك إذا كنت تشعر أنك من الطراز القديم.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tribals.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.