تعد Hacker Rangers أول منصة ألعاب بالكامل في العالم للتدريب على الوعي الأمني. يقوم Gamification بتحويل عملية التعلم لموظفيك إلى تجربة ممتعة. تعد لوحات المتصدرين والشارات والرتب مجرد بعض الميزات التي يقدمها Hacker Rangers لمؤسستك لتحويل عملية تبني العادات الآمنة إلى لعبة واقعية. تم إنشاء كل المحتوى التعليمي الخاص بـ Hacker Rangers استنادًا إلى منهجية التعلم النانوي: دروس قصيرة ومركزة ومختصرة لموظفيك لفهم كيفية التعرف بسهولة على رسائل التصيد الاحتيالي وحيل الهندسة الاجتماعية والتهديدات السيبرانية الأخرى. تتوفر مقاطع فيديو متحركة ومترجمة، ونشرات، ومسابقات، وغير ذلك الكثير! بمجرد انضمامك إلى فريق Rangers لدينا، سيكون فريق متخصصي التوعية بالأمن السيبراني لدينا جاهزًا لتوجيه مسؤول التوعية الأمنية في مؤسستك خلال الرحلة بأكملها وتقديم رؤى فيما يتعلق بجميع جوانب برنامجك التدريبي. أطلق العنان لإمكانات اللعب التي لا حدود لها لتمكين موظفيك وتعزيز أمان مؤسستك!

الموقع الإلكتروني: hackerrangers.com

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