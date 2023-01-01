Office.io هي لعبة محاكاة مكتبية أنت فيها الرئيس. توظيف الموظفين وقبول طلباتهم أو رفضها. احرص! قراراتك ستجعل موظفيك سعداء أو حزينين. إذا كان الدافع منخفضًا جدًا، فسيقوم الموظفون بأشياء مجنونة!

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