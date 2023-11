Crazy Party هي لعبة إدارة المدن التي تحتوي على مجموعة من الألعاب المصغرة متعددة اللاعبين. عليك أن تبدأ بإدارة قرية صغيرة يعيش فيها بعض سكان Cutie. اقبل تحديات اللعبة المصغرة من جيرانك أو تحديهم بنفسك. هناك مجموعة متنوعة من الألعاب المصغرة مثل Sumo وBite the Butt وIce Racing وTug of War وRocket Battle وFishing وJump the Rope وFoFrogger والمزيد! يمكنك اللعب بها منفردًا أو مع أصدقائك. يمكنك إنفاق الأموال التي كسبتها من الألعاب المصغرة على عناصر تخصيص وجلود رائعة. في عرض المدينة، يمكنك أيضًا إدارة مواردك لتطوير قرية أحلامك. أكمل المهام، وقم بتدوير عجلة المكافأة، وافتح الإنجازات، وقم بتجنيد Cuties جدد ليكون أفضل عمدة شهدته هذه المدينة على الإطلاق! حدد لعبة صغيرة باستخدام الماوس واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. تم إنشاء Crazy Party بواسطة Cute Army. العب لعبة المنصة الخفية الأخرى على Poki: A Cat Storyتحتاج إلى اتصال بالإنترنت لتلعب Crazy Party على Poki. يمكنك لعب Crazy Party على متصفحك دون التثبيت أو التنزيل مجانًا على Poki.نعم، Crazy Party آمنة تمامًا للعب.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crazy Party. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.