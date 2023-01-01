Kate's Cooking Party هي لعبة إدارة مطعم حيث تعمل كخادم، ومهمتك هي كسب أموال المطعم مع إبقاء العملاء سعداء. كل ما عليك فعله هو سحب مجموعة من العملاء المنتظرين في الطابور بالخارج وإسقاطهم على الطاولة. سوف يتصلون بك لتقديم طلبهم بمجرد أن يقرروا ما سيأكلونه. يجب عليك التفاعل معهم وتلقي طلباتهم، ثم قم بإعطاء هذا الأمر لمدير المطعم الذي سيقوم بإخطار الطهاة. اجمع كل طلباتهم وقم بتسليمها لهم في الوقت المناسب، وإلا فسوف يغضبون ويقتصدون في النصائح. ستفتح أطباقًا جديدة ومحطات جديدة وزملاء عمل جدد والمزيد مع استمرارك في خدمة العملاء السعداء. شارك حفلة الطبخ الخاصة بـ Kate مع أصدقائك واكتشف من يمكنه كسب المزيد من المال على طاولات الانتظار! تفاعل مع العملاء لأخذ طلباتهم وإعطائها لمدير المطعم. اجمع المواد الغذائية وقم بتسليمها إلى الطاولة في الوقت المناسب. تم إنشاء حفل طبخ كيت بواسطة ANV Games. لديهم ألعاب ألغاز غير رسمية أخرى على Poki: Z-Raid وOcean وLabourer 2. يمكنك لعب Kate's Cooking Party مجانًا على Poki. يمكن لعب Kate's Cooking Party على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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