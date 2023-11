Top Chef Hero 2 هي لعبة مطعم خاملة ثنائية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة From the Bench. قم بإدارة أعمال الطهي الخاصة بك وقم بإعداد أطباق وحلويات لذيذة من جميع أنحاء العالم! قم بتعيين طهاة رائعين وساعدهم في إنتاج الفطائر والبيتزا والبرغر والأطباق النباتية والحلويات. استمتع بإدارة موظفيك السعداء وكن أفضل مطعم في المدينة! قم بتنشيط الموظف أو التعزيز التوربيني - انقر بزر الماوس الأيسر على Top Chef Hero 2 الذي تم إنشاؤه بواسطة From the Bench. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

