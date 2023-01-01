Quick, Draw!

هل يمكن للشبكة العصبية أن تتعلم كيفية التعرف على رسومات الشعار المبتكرة؟ ساعد في تعليمها عن طريق إضافة رسوماتك إلى أكبر مجموعة بيانات رسومات الشعار المبتكرة في العالم، والتي تتم مشاركتها بشكل عام للمساعدة في أبحاث التعلم الآلي.

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