WebCatalog
Art Pixel Workshop

Art Pixel Workshop

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Art Pixel Workshop على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

في Art Pixel Workshop، يمكنك استخدام قوة البكسل لصنع الفن! انضم إلى Pixelpaw، أستاذ فن البكسل في مجال القطط، حيث يمكنكما إنشاء إبداعات رائعة مقسمة إلى وحدات بكسل معًا. هناك العديد من الرسومات المختلفة للاختيار من بينها؛ من الحيوانات إلى الطعام إلى الروائع الكلاسيكية مثل الموناليزا! مع أكثر من 60 رسمًا مختلفًا للاختيار من بينها، هناك دائمًا شيء جديد لتكتشفه. لا تنس تنزيل عملك الفني ومشاركة إبداعاتك مع أصدقائك! هل يمكنك أن تصبح فنان بكسل حقيقي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Art Pixel Workshop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Trivia Crack

Trivia Crack

poki.com

Color Pixel Art Classic

Color Pixel Art Classic

now.gg

Mosaic Puzzle Art

Mosaic Puzzle Art

poki.com

Anycolor

Anycolor

poki.com

Pixel Art Games: Pixel Color

Pixel Art Games: Pixel Color

now.gg

Pixel Volley

Pixel Volley

poki.com

Anycolor Horoscopes

Anycolor Horoscopes

poki.com

Pixel Art - color by number

Pixel Art - color by number

now.gg

Craft Cross Stitch: Pixel Art

Craft Cross Stitch: Pixel Art

now.gg

Gartic.io

Gartic.io

poki.com

Animal Arena

Animal Arena

poki.com

Pixel Isle: Art Coloring World

Pixel Isle: Art Coloring World

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية