في Art Pixel Workshop، يمكنك استخدام قوة البكسل لصنع الفن! انضم إلى Pixelpaw، أستاذ فن البكسل في مجال القطط، حيث يمكنكما إنشاء إبداعات رائعة مقسمة إلى وحدات بكسل معًا. هناك العديد من الرسومات المختلفة للاختيار من بينها؛ من الحيوانات إلى الطعام إلى الروائع الكلاسيكية مثل الموناليزا! مع أكثر من 60 رسمًا مختلفًا للاختيار من بينها، هناك دائمًا شيء جديد لتكتشفه. لا تنس تنزيل عملك الفني ومشاركة إبداعاتك مع أصدقائك! هل يمكنك أن تصبح فنان بكسل حقيقي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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