WebCatalog

Catpad

Catpad

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Catpad على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في Catpad، تلعب كقطة! وباعتبارك قطة، يمكنك القيام بأشياء عادية خاصة بالقطط؛ يمكنك بناء برج من الصناديق، ولعب الذاكرة، وأحيانًا قيادة السيارة بسرعات عالية. أثناء اللعب، ستظهر كرات القوة اللامعة. سيؤدي ضرب ما يكفي من هذه الكرات إلى وضع قطتك في وضع الحمى! في هذا الوضع، ستصاب قطتك بالجنون وستبدأ بتسجيل الكثير من النقاط. يمكن أن يساعدك هذا في تحقيق أعلى الدرجات الجديدة والحصول على إنجازات جديدة. من خلال الحصول على نتائج جيدة، ستفتح عناصر جديدة لتزيين منزل قطتك بها! هناك أكثر من 6 ألعاب يمكنك إتقانها. هل يمكنك أنت وقطتك أن تصبحا الثنائي المثالي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Catpad. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Grow Up the Cats

Grow Up the Cats

poki.com

Meow Merge

Meow Merge

poki.com

Kitty Cats

Kitty Cats

poki.com

Truck Loader

Truck Loader

poki.com

Truck Loader 3

Truck Loader 3

poki.com

Stickman Crazy Box

Stickman Crazy Box

poki.com

Ninja Mouse

Ninja Mouse

poki.com

Where is My Cat?

Where is My Cat?

poki.com

Crazy Party

Crazy Party

poki.com

Boxing Physics 2

Boxing Physics 2

poki.com

Cats Drop

Cats Drop

poki.com

BoxRob

BoxRob

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.