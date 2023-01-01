في Catpad، تلعب كقطة! وباعتبارك قطة، يمكنك القيام بأشياء عادية خاصة بالقطط؛ يمكنك بناء برج من الصناديق، ولعب الذاكرة، وأحيانًا قيادة السيارة بسرعات عالية. أثناء اللعب، ستظهر كرات القوة اللامعة. سيؤدي ضرب ما يكفي من هذه الكرات إلى وضع قطتك في وضع الحمى! في هذا الوضع، ستصاب قطتك بالجنون وستبدأ بتسجيل الكثير من النقاط. يمكن أن يساعدك هذا في تحقيق أعلى الدرجات الجديدة والحصول على إنجازات جديدة. من خلال الحصول على نتائج جيدة، ستفتح عناصر جديدة لتزيين منزل قطتك بها! هناك أكثر من 6 ألعاب يمكنك إتقانها. هل يمكنك أنت وقطتك أن تصبحا الثنائي المثالي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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