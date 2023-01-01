أكثر من 400 لعبة اختبار خرائط مجانية بأكثر من 40 لغة تعلم الجغرافيا بطريقة سهلة! تعلم الجغرافيا لا يجب أن يكون مملاً. افعل ذلك بالطريقة السهلة مع Setra! وفي وقت قصير، يمكنك أن تتعلم تحديد موقع كل دولة في العالم على الخريطة. يتضمن Seterra اختبارات ممتعة تساعدك في التعرف على البلدان والعواصم والأعلام والأنهار والبحيرات والميزات الجيولوجية البارزة.

الموقع الإلكتروني: seterra.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Seterra. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.