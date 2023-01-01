WebCatalog
Seterra

Seterra

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Seterra على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أكثر من 400 لعبة اختبار خرائط مجانية بأكثر من 40 لغة تعلم الجغرافيا بطريقة سهلة! تعلم الجغرافيا لا يجب أن يكون مملاً. افعل ذلك بالطريقة السهلة مع Setra! وفي وقت قصير، يمكنك أن تتعلم تحديد موقع كل دولة في العالم على الخريطة. يتضمن Seterra اختبارات ممتعة تساعدك في التعرف على البلدان والعواصم والأعلام والأنهار والبحيرات والميزات الجيولوجية البارزة.

الموقع الإلكتروني: seterra.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Seterra. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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