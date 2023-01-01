WebCatalog
JetPunk

JetPunk

jetpunk.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JetPunk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منذ عام 2008، أنشأ JetPunk الآلاف من الاختبارات الممتعة والمثيرة للاهتمام. سواء كنت من عشاق الأمور التافهة، أو ترغب في توسيع آفاقك، أو ترغب فقط في القيام بشيء ممتع - فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه.

الموقع الإلكتروني: jetpunk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JetPunk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

3D Aim Trainer

3D Aim Trainer

app.3daimtrainer.com

Roblox

Roblox

now.gg

Blockman Go

Blockman Go

now.gg

The Impossible Quiz 2

The Impossible Quiz 2

poki.com

Shotdogs

Shotdogs

poki.com

Emote Search

Emote Search

emotesearch.com

Math Trivia Live

Math Trivia Live

poki.com

Dungeons & Dress-Ups

Dungeons & Dress-Ups

poki.com

Puppet Master

Puppet Master

poki.com

Lumberjack Story

Lumberjack Story

poki.com

Princess Prank Wars Makeover

Princess Prank Wars Makeover

poki.com

Idle Farming Business

Idle Farming Business

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية