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3D Aim Trainer

3D Aim Trainer

app.3daimtrainer.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 3D Aim Trainer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مع 3D Aim Trainer، عزز مهاراتك في التصويب في وقت قصير! تم تصميم جميع أوضاع التدريب المخصصة لدينا بعناية لتحسين مهارة معينة. مع 3D Aim Trainer، يمكنك تعزيز مهاراتك في التصويب في وقت قصير! سواء كنت ترغب في التحسن في Fortnite أو PUBG أو Free Fire أو ترغب فقط في التدريب بشكل عام: نحن نوفر لك كل ما تحتاجه! تم تصميم جميع أوضاع التدريب المخصصة لدينا بعناية لتحسين مهارة معينة. جرب ذلك بنفسك: العب 10 دقائق لمدة أسبوع ولاحظ مدى جودة هدفك. يتم دعم عرض الشخص الأول والثالث! قم بمقارنة نتائجك مع بقية العالم لتتعرف على مدى جودة هدفك. الممارسة هي المفتاح لتصبح محترفًا. ابدأ اليوم حتى تتمكن من المطالبة بمكانك في فرق الرياضات الإلكترونية.

الموقع الإلكتروني: 3daimtrainer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 3D Aim Trainer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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