Burnin' Rubber 5 XS

Burnin' المطاط 5 XS هي لعبة سباق حيث تحاول أن تحتل المركز الأول من خلال ترك خصومك وراءك بكل الوسائل اللازمة. إما أن تسرع وتجعلهم يأكلون غبارك، أو تستخدم أسلحة سيارتك القابلة للترقية لتجعلهم يقضمون الغبار! اجمع علامات الدولار على المسار ثم أنفقها لاحقًا على خيارات التخصيص القوية وقم بزيادة قوة سيارتك. هل لديك ما يلزم لتكون أفضل متسابق في المدينة؟ العب Burnin' المطاط 5 XS واكتشف! Drive - WASD أو مفاتيح الأسهم النار - Z Rocket - X Drift - ShiftBurnin' المطاط 5 XS تم تطويرها بواسطة XFormGames. إنهم الفريق الذي يقف وراء لعبة السباق الرائعة Go Kart Go! فائقة!.

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