Burnin' Ruby Crash n' Burn هي لعبة قيادة حيث تحاول أن تحتل المركز الأول من خلال ترك خصومك وراءك باستخدام النار، الصواريخ، والأسلحة الأخرى. إما أن تسرع وتجعلهم يأكلون غبارك، أو تستخدم أسلحة سيارتك القابلة للترقية لتجعلهم يقضمون الغبار! في تجربة السباق المليئة بالإثارة هذه، يجب عليك إكمال أكثر من 25 مهمة فريدة في جميع أنحاء المدينة وتدمير كل شيء في طريقك مع تجنب الوقوع. تأكد من التقاط كل قوة تراها من أجل العثور على تعزيزات رائعة مثل الانفجارات. ولا تنس فتح المركبات الجديدة والترقيات باستخدام الأموال التي كسبتها في المنزل الآمن! هل لديك ما يلزم لتكون أفضل متسابق في المدينة؟ تم تطوير Burnin 'Rubber Crash n' Burn بواسطة XFormGames في يناير 2022. إنهم الفريق الذي يقف وراء ألعاب السباق والمنصة المذهلة: Hydro-storm-2، وRhino Rush Stampede ، قصة المصارع الحقيقية، نقطة التجمع 4، نقطة التجمع 3، اذهب كارت اذهب! Ultra! وBurnin' المطاط 5 XSيمكنك لعب Burnin' المطاط Crash n' Burn مجانًا على Poki. يمكن تشغيل Burnin' المطاط Crash n' Burn فقط على جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص بك في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Burnin' Rubber Crash n' Burn. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.