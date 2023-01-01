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Operation Desert Road

Operation Desert Road

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Operation Desert Road هي لعبة حركية حيث تقوم بركوب مركبات مدرعة وتدمير كل شيء تراه أمامك. من أجل إنهاء المستوى، كل ما عليك فعله هو الوصول إلى الوجهة، لكنك تحصل على المزيد من النقاط إذا قمت بتدمير خصومك والعقبات في طريقك. أنفق الأموال التي كسبتها على المركبات الجديدة والمحسنة، حتى تتمكن من استكشاف الخرائط الجديدة بأناقة مع أكثر من 32 مركبة مختلفة بخصائصها الخاصة! تم إنشاء عملية Desert Road بواسطة XFormGames. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Burnin' المطاط Crash n' Burn، Hydro-storm-2، Rhino Rush Stampede، Gladiator True Story، Rally-point-4، Rally Point 3، Go Kart Go! Ultra! وBurnin' Ruber 5 XSيمكنك لعب Operation Desert Road مجانًا على Poki. لا يمكن لعب Operation Desert Road إلا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Operation Desert Road. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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