Smash Karts هي لعبة io مجانية متعددة اللاعبين Kart Battle Arena. قد بسرعة. صواريخ النار. جعل انفجارات كبيرة.

الموقع الإلكتروني: smashkarts.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Smash Karts. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.