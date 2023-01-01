Crazy Jump.io هي لعبة قتال ممتعة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت! لعبة iogame عبر الإنترنت وسهلة! أدخل الساحة وواجه القفزات المجنونة الأخرى في معركة رائعة. تحرك، واقفز، وحطم، واقصف خصمك، إنها لعبة سهلة اللعب، حيث ولد الأشخاص الصغار على جزيرة. عليك أن تضرب أشخاصًا صغارًا آخرين في البحر لتفوز.

الموقع الإلكتروني: crazyjump-io.com

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