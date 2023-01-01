Draw Battle هي لعبة رسم مجانية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، حيث يتواجه فريقان في جولة نهائية محمومة. احصل على هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك وارسم وتخمين الكلمات بشكل أسرع من الفريق الآخر للفوز!

الموقع الإلكتروني: drawbattle.io

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