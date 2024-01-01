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يرميك Goober Shot في معارك رماية مثيرة عبر الإنترنت ضد ثلاثة لاعبين آخرين! قم بإعداد قوسك، وشحذ سهامك، وادخل الساحة، وأطلق العنان لمهاراتك كرامي سهام محترف. تذكر أن كل سهم له أهميته! أظهر دقتك وردود أفعالك أثناء التصويب وإطلاق النار والمراوغة ببراعة. ارتق في المراتب، وتسلق قوائم المتصدرين العالمية، وأثبت أنك بطل الرماية النهائي. هل ستصبح أعظم رامي سهام في العالم؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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