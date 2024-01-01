Goober Shot

Goober Shot

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Goober Shot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يرميك Goober Shot في معارك رماية مثيرة عبر الإنترنت ضد ثلاثة لاعبين آخرين! قم بإعداد قوسك، وشحذ سهامك، وادخل الساحة، وأطلق العنان لمهاراتك كرامي سهام محترف. تذكر أن كل سهم له أهميته! أظهر دقتك وردود أفعالك أثناء التصويب وإطلاق النار والمراوغة ببراعة. ارتق في المراتب، وتسلق قوائم المتصدرين العالمية، وأثبت أنك بطل الرماية النهائي. هل ستصبح أعظم رامي سهام في العالم؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Goober Shot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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