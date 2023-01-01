Vectaria.io هي لعبة مغامرات تشبه لعبة Minecraft ولكنها متعددة اللاعبين تمامًا! ابدأ رحلتك بواحدة من الشخصيات الأربع: مارثا وأوليفر ومايك وروز. ومن هناك، يمكنك القفز مباشرة إلى اللعبة وبدء اللعب! هناك ثلاثة أوضاع لعب رئيسية للاختيار من بينها: خريطة البقاء على قيد الحياة PvP (لاعب مقابل لاعب) حيث يجب عليك إبقاء اللاعبين الآخرين في مأزق وتصبح أقوى، ووضع بقاء آخر ولكن يمكنك تشغيل PvP وإيقاف تشغيله مما يجعله غير رسمي قليلاً ولكنه لا يزال مثيرًا للاهتمام وأخيرًا الوضع الإبداعي حيث يمكنك إطلاق العنان لخيالك وبناء أي شيء تريده! هناك العديد من الخيارات للاختيار من بينها عند لعب Vectaria.io، من أين ستبدأ؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vectaria.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.