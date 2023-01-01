HaxBall هي لعبة كرة قدم متعددة اللاعبين تعتمد على الفيزياء حيث يعد العمل الجماعي أمرًا أساسيًا. العب الان!

الموقع الإلكتروني: haxball.com

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