قيادة Dynamons إلى النصر! في هذه المغامرة متعددة اللاعبين، سوف يعلمك Jovani كيف تصبح قائد Dynamon قويًا. أطلق العنان لانهيار تيلتون وانفجار الفقاعات وهجمات انفجار الماء لهزيمة مينزا. ثم قم بدعوة Kikflick أو Snorky أو ​​Torchip للانضمام إلى فريقك في Dynamons World!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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