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Bubble Charms

Bubble Charms

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bubble Charms على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إنشاء وتفجير مجموعات من الفقاعات المطابقة! تتميز لعبة إطلاق الفقاعات الملونة هذه بأوراق البرسيم ذات الأربع أوراق، والقلوب، والنوتات الموسيقية، ومسامير البرق. مهمتك هي مسح كافة القطع في أسرع وقت ممكن. لا تدع سحر الفقاعات يصل إلى مطلق النار الخاص بك!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bubble Charms. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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