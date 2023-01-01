Bubble Charms

إنشاء وتفجير مجموعات من الفقاعات المطابقة! تتميز لعبة إطلاق الفقاعات الملونة هذه بأوراق البرسيم ذات الأربع أوراق، والقلوب، والنوتات الموسيقية، ومسامير البرق. مهمتك هي مسح كافة القطع في أسرع وقت ممكن. لا تدع سحر الفقاعات يصل إلى مطلق النار الخاص بك!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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