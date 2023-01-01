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Minibattles Survivor

Minibattles Survivor

poki.com

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Minibattles Survivor هي لعبة أركيد تحتوي على 65 لعبة صغيرة غير رسمية سهلة اللعب! قل وداعًا للتوتر مع ألعاب الحفلات البسيطة والصعبة هذه في Minibattles Survivor. تسلق سلم الفائز الذي يتكون من 20 جولة، وتغلب على جميع الألعاب لتثبت لأصدقائك أنك الناجي الحقيقي! قم بتمثيل بلدك في قوائم المتصدرين العالمية، وافتح وضع Pro Mode للتدرب والتحسن، وإعادة تشغيل ألعابك المفضلة، والأهم من ذلك، استمتع! اضغط على زر الإجراء في الوقت المناسب لكسب النقاط. زر الإجراء الأساسي - مفتاح السهم لأعلى زر الإجراء الثانوي - زر الماوس الأيسر أو زر الإجراء الثالث - زر الماوس D أو الأيمن تم إنشاء Minibattles Survivor بواسطة YouDevice! العب لعبتهم الأخرى على Poki: يمكن لعب SuperBattle 2Minibattles Survivor على سطح المكتب وعلى هاتفك المحمول مجانًا على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Minibattles Survivor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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