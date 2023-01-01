البقاء واقفا على قدميه في المنافسة النهائية للتزلج على الماء! تتيح لك لعبة المغامرة هذه اللعب ضد صديق أو اثنين أو ثلاثة أصدقاء على نفس الجهاز. في لعبة Tube Jumpers، يجب عليك القفز لأعلى لتجنب الأمواج وأسماك القرش والمخاطر الأخرى في الماء!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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