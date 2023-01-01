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kORi WALk

kORi WALk

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من kORi WALk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

kORi WALk هي لعبة ألغاز مهارة حيث تحاول البقاء على قدميك على منصة غادرة مع مسطح مائي خطير. لتتمكن من التحكم في أطرافك، ستحتاج إلى استخدام المؤشر مثل المقلاع. انقر واسحب الماوس للتراجع، ثم حرره لإطلاق ساقيك المرنة السخيفة للأمام. انتبه إلى الساق التي ترمي بها، وإلا فقد تسقط في الماء وتخسر ​​اللعبة. قم باجتياز جميع أنواع الفجوات القصيرة والواسعة دون لمس الماء، واضغط على الأعلام لتنشيط نقاط التفتيش، واجمع الجزر اللذيذة على طول الطريق لمقارنة النتائج مع أصدقائك. لا تنس مشاركة kORi WALk مع أصدقائك حتى تتمكن من مقارنة نتائجك! التحرك - انقر على زر الفأرة الأيسر واسحبه ثم حرره لتحريك الشخصية التي تم إنشاؤها بواسطة Korigame. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki: Climb Fling. يمكنك لعب kORi WALk مجانًا على Poki. ويمكن لعب kORi WALk على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ kORi WALk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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