Freeway Fury هي لعبة أركيد للتنقل بين السيارات تم إنشاؤها بواسطة Serius Games. في هذه اللعبة المليئة بالإثارة، أنت في وسط كارماجيدون. قم بالقيادة بسرعة وغضب، وأربك حركة المرور القادمة، واصطدم بالسيارات الأخرى، واقفز بين السيارات لكسب النقاط. يمكنك تشكيل سلاسل لأداء الأعمال المثيرة بأسلوب أنيق وتعظيم نقاطك. تأكد من عدم إتلاف سيارتك كثيرًا، وإلا فسوف تموت في الانفجار. لديك عدد محدود من الأرواح، لذا كن حذرًا في هذه الغابة الخرسانية الفوضوية. هل يمكنك إنهاء Freeway Fury في وقت قياسي؟ التوجيه - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين Nitro - W أو مفتاح السهم للأعلى اصعد على السطح - S أو مفتاح السهم للأسفل قفز على سيارة أخرى - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين (بينما على السطح) اصعد إلى السيارة الجديدة - S أو مفتاح السهم لأسفل (بعد القفز على سيارة أخرى) تم إنشاء Freeway Fury بواسطة Serius Games. العب ألعابهم الأخرى على Poki: G-Switch وG-Switch 2 وG-Switch 3.

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